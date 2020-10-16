Первый этап приватизации спиртзаводов включает 30 объектов "Укрспирт"
Об этом и. о. директора государственного предприятия "Укрспирт" сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых объектов, входящих в состав госпредприятия" Укрспирт ". Речь идет о заводах, работа которых была приостановлена из-за отсутствия необходимости в производстве такого количества спирта госпредприятием. Однако эти объекты находятся в рабочем состоянии и готовы к запуску хоть завтра ", - цитирует издание слова Блескуна.
Он добавил, что последними на аукционы будут выставлены заводы, которые сейчас активно функционируют - это произойдет уже в 2021 году.
Блескун заметил, что 30 объектов будут переданы в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до конца года. При этом пока госпредприятие передало в Минэкономики заявки по 26 спиртовым заводам.
"В идеале приватизация спиртовых заводов должна завершиться до 1 июля 2021 года. После этой даты разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта", - отметил Блескун.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли, которая предусматривает приватизацию активов "Укрспирт".
- 15 октября первый выставленный на аукцион актив "Укрспирт" - Немировская МПД - было приватизировано за 55 млн грн при стартовой цене 49,5 млн грн.
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