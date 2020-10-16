Первый этап приватизации спиртзаводов включает 30 объектов "Укрспирт"

16 октября, 2020, 14:48

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт"

Об этом и. о. директора государственного предприятия "Укрспирт" сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых объектов, входящих в состав госпредприятия" Укрспирт ". Речь идет о заводах, работа которых была приостановлена из-за отсутствия необходимости в производстве такого количества спирта госпредприятием. Однако эти объекты находятся в рабочем состоянии и готовы к запуску хоть завтра ", - цитирует издание слова Блескуна.

Он добавил, что последними на аукционы будут выставлены заводы, которые сейчас активно функционируют - это произойдет уже в 2021 году.

Блескун заметил, что 30 объектов будут переданы в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до конца года. При этом пока госпредприятие передало в Минэкономики заявки по 26 спиртовым заводам.

"В идеале приватизация спиртовых заводов должна завершиться до 1 июля 2021 года. После этой даты разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта", - отметил Блескун.

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