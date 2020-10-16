Оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Водяного
16 октября, 2020, 17:46
16 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
На Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник стрелял из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.
Потерь или раненых среди украинских военных нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры