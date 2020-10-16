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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли украинских военных вблизи Водяного

Оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Водяного

16 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник стрелял из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Потерь или раненых среди украинских военных нет.

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