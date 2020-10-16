Официальный курс: доллар снова дорожает
16 октября, 2020, 09:47
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 16 октября 2020 года на отметке 28,33 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 15 октября курс составлял 28,32 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 16 октября установлен на уровне 33,39 грн / евро. По состоянию на 15 октября курс составлял 33,39 грн / евро.
На наличном рынку 16 октября состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,32, продают - по 28,37 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,80 грн / $, продажи - в пределах 28,32-29,90 грн / $.
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