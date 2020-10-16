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Espreso.tvОбществоНовый фильм Сенцова "Носорог" получил 270 тыс. евро поддержки от европейского фонда EURIMAGES

Новый фильм Сенцова "Носорог" получил 270 тыс. евро поддержки от европейского фонда EURIMAGES

Фильм украинского режиссера и экс-политзаключенного Олега Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тыс. евро

Об этом сам Сенцов сообщил в Facebook.

"Спасибо всем причастным к вступлению Украины в эту важную европейскую киноинституцию, а также тем, кто работал, чтобы наш фильм был там достойно представлен", - написал он.

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EURIMAGES - европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году. Фонд занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также содействием в дистрибуции кинокартин.

Съемки фильма "Носорог" стартовали в конце сентября.

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