Новый фильм Сенцова "Носорог" получил 270 тыс. евро поддержки от европейского фонда EURIMAGES
Об этом сам Сенцов сообщил в Facebook.
"Спасибо всем причастным к вступлению Украины в эту важную европейскую киноинституцию, а также тем, кто работал, чтобы наш фильм был там достойно представлен", - написал он.
Читайте также: Госкино выделит 25 млн грн на новый фильм Сенцова
EURIMAGES - европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году. Фонд занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также содействием в дистрибуции кинокартин.
Съемки фильма "Носорог" стартовали в конце сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры