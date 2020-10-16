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Espreso.tvОбществоНейтрализовали "террористов" и освободили "заложников": СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения

Нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников": СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля провели тактико-специальные учения по нейтрализации условных "террористов", которые по легенде учений захватили заложника

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Киеве СБУ совместно с посольством Государства Израиль в Украине провела антитеррористические учения

Отмечается, что совместные тренировки состоялись в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений СБУ, органов государственной исполнительной власти, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

"По легенде учений условные "террористы" захватили в заложники главу дипломатического представительства. Одновременно их сообщники, другая группа "злоумышленников" заложили имитационный макет "самодельного взрывного устройства" у входа в помещение Посольства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в различных экстремальных условиях. Во время силовой фазы тренировок спецназовцы освободили "заложников", обезвредили "взрывчатку" и задержали "террористов".

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Фото: ssu.gov.ua

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