Нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников": СБУ и посольство Израиля провели в Киеве антитеррористические учения

16 октября, 2020, 18:59

Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля провели тактико-специальные учения по нейтрализации условных "террористов", которые по легенде учений захватили заложника

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Киеве СБУ совместно с посольством Государства Израиль в Украине провела антитеррористические учения

Отмечается, что совместные тренировки состоялись в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений СБУ, органов государственной исполнительной власти, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

"По легенде учений условные "террористы" захватили в заложники главу дипломатического представительства. Одновременно их сообщники, другая группа "злоумышленников" заложили имитационный макет "самодельного взрывного устройства" у входа в помещение Посольства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в различных экстремальных условиях. Во время силовой фазы тренировок спецназовцы освободили "заложников", обезвредили "взрывчатку" и задержали "террористов".

Фото: ssu.gov.ua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb