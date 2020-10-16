Нельзя доверять будущее своих детей политикам, которые душу и тело положили в карман Коломойскому - Порошенко
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления в Киеве.
"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За будущее". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского - за деньги вкладчиков "ПриватБанка", за деньги из "Укрнафты". За те более пять миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков. Мы положили конец этому насосу, который выкачивал из Украины деньги. И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему ПриватБанка. Это делается под защитой и прикрытием Зеленского", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент также отметил, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться его партнера-олигарха.
"Нас очень беспокоит антизападная и антиевропейская риторика "За будущее". Представьте, что вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает Украину. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", - предостерегает лидер "Европейской Солидарности".
Он также напомнил о скандальном интервью Коломойского газете "Ньюс-Йорк Таймс", в котором олигарх заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у Путина. А пролитая на войне кровь, по мнению олигарха, "забудется".
"Мы должны все сделать для того, чтобы не дать им это забыть, для чего шесть лет Украина проливала кровь. Вы хотите доверить свое будущее и будущее ваших детей тем политикам, которые душу и тело положили в карман Коломойского?" - спрашивает Порошенко.
Он также отметил, что Зеленскому не помогут сомнительные манипулятивные опросы, которые противоречат законодательству.
"В офисе президента кто-то сказал, что этот опрос якобы и есть демократия. Это - неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами-недоучками - не является высоким искусством, опрос от Зеленского не является демократией. Это - пропозиция "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками!" - предостерегает Порошенко.
"Пришло время, когда власть должна не задавать вопросы, а нести ответственность. Не спрашивать, а отвечать - и за расходы из короновирусного фонда, и за другое сделанное за полтора года. И за несделаное - так же", - подчеркнул Порошенко.
"Проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины, европейских и международных избирательных стандартов. Это шулерство", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
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