Нельзя доверять будущее своих детей политикам, которые душу и тело положили в карман Коломойскому - Порошенко

16 октября, 2020, 20:16

Политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины - это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За будущее", созданный в интересах олигарха Коломойского

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления в Киеве.

"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За будущее". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского - за деньги вкладчиков "ПриватБанка", за деньги из "Укрнафты". За те более пять миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков. Мы положили конец этому насосу, который выкачивал из Украины деньги. И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему ПриватБанка. Это делается под защитой и прикрытием Зеленского", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также отметил, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться его партнера-олигарха.

"Нас очень беспокоит антизападная и антиевропейская риторика "За будущее". Представьте, что вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает Украину. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", - предостерегает лидер "Европейской Солидарности".