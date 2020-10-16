На Харьковщине в переполненной больнице пациентов с пневмонией размещают на кроватях в коридорах. ВИДЕО

16 октября, 2020, 17:39

В районной больнице города Купянска на Харьковщине пациенты с пневмониями вынуждены лежать в коридорах

Об этом сообщает " НВ " со ссылкой на видео из соцсетей.

"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб. телефоном. Открывайте отделение на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждете? Ждете когда привезут двухъярусные кровати? " - написала местная жительница.

Видео из больницы - ВЕХА:

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