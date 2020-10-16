Минюст подтвердил, что глава НКРЭКУ Тарасюк не проходил спецпроверку перед назначением в регулятор, - Волынец
16 октября, 2020, 18:49
В Минюсте подтвердили, что глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил спецпроверку перед назначением на должность члена комиссии
Об этом написал нардеп Михаил Волынец в Facebook.
"Наконец получил ответ от министра юстиции на мое обращение о прекращении полномочий председателя НКРЭКУ. В Минюсте официально подтвердили, что глава "независимого регулятора" Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением на должность члена НКРЭКУ. Данные о наличии у него корпоративных прав, в том числе владении кипрским оффшором "Дилак Инвестментс Лимитед", не проверялись", - написал Волынец.
Он добавил, что 12 октября Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск к правительству с требованием уволить руководителя НКРЭКУ из-за обнаруженных в его действиях "грубых нарушений действующего украинского законодательства".
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