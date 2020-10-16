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Espreso.tvЭкономикаМининфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с Hyundai для строительства высокоскоростных железных дорог в Украине, - Криклий

Мининфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с Hyundai для строительства высокоскоростных железных дорог в Украине, - Криклий


фото: slovoidilo
Министерство инфраструктуры рассматривает возможность сотрудничества с Hyundai Corporation для строительства высокоскоростных железных дорог в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Мининфраструктуры рассматривает несколько вариантов сотрудничества с иностранными партнерами по проекту строительства высокоскоростных железных дорог.

По словам Владислава Криклия, Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Hyundai Corporation.

"Выбор партнера для реализации проекта строительства высокоскоростных железных дорог будет осуществляться на основании анализа предложенных условий, которые должны быть выгодными для Украины. Проект требует комплексного подхода, в частности в вопросах финансирования, сроков реализации, возможности подготовки ТЭО (технико-экономического обоснования, - ред.) за счет грантовых средств и т.д.", - говорится в сообщении.

Со своей стороны директор представительства компании Hyundai Corporation в Украине Иль Донг Чанг сообщил о заинтересованности в реализации инфраструктурных проектов в Украине.

Стороны также обсудили вопросы использования подвижного состава на высокоскоростных железных дорогах и модели финансирования инфраструктурных проектов.

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