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Espreso.tvЭкономикаМинцифры планирует добавить в "Дию" регистрацию места проживания взрослых

Минцифры планирует добавить в "Дию" регистрацию места проживания взрослых


фото: ukrinform
Министерство цифровой трансформации намерено добавить в "Действие" возможность регистрации места проживания для взрослых

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

"Мы сейчас готовим проект постановления о внедрении взрослой прописки. Это будет фактически эксперимент, ведь там очень много неурегулированности. В частности, мы должны принимать атуальну информацию о владельце определенной недвижимости, квартиры. Это реестр прав, он к сожалению, наполненный где-то процентов на тридцать и мы понимаем, что эта услуга сразу для 100% граждан не заработает ", - сказал Вискуб.

По его словам, Минцифры должен наполнить этот реестр и уже готовит отдельный перечень по цифровизации архивов БТИ для того, чтобы все документы попали в единый реестр и государство владело информацией об этой недвижимость.

  • Напомним, 5 октября Минцифры добавил в "Дию" возможность регистрации места проживания детей до 14 лет.
  • 6 октября Минцифры представило запуск в "Операции" около 16 государственных услуг.

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