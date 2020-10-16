Минцифры планирует добавить в "Дию" регистрацию места проживания взрослых
Об этом во время брифинга сказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
"Мы сейчас готовим проект постановления о внедрении взрослой прописки. Это будет фактически эксперимент, ведь там очень много неурегулированности. В частности, мы должны принимать атуальну информацию о владельце определенной недвижимости, квартиры. Это реестр прав, он к сожалению, наполненный где-то процентов на тридцать и мы понимаем, что эта услуга сразу для 100% граждан не заработает ", - сказал Вискуб.
По его словам, Минцифры должен наполнить этот реестр и уже готовит отдельный перечень по цифровизации архивов БТИ для того, чтобы все документы попали в единый реестр и государство владело информацией об этой недвижимость.
- Напомним, 5 октября Минцифры добавил в "Дию" возможность регистрации места проживания детей до 14 лет.
- 6 октября Минцифры представило запуск в "Операции" около 16 государственных услуг.
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