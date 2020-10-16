Миллион на вакцину: две лаборатории получили средства на исследования, - Радуцкий

Об этом сообщает " Украинская правда ".

По его словам, заведения получили более 1 млн грн на реализацию исследовательских работ.

"Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами, находятся в Харькове и Львове. В настоящее время этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже пошли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма - в Харьков", - рассказал Радуцкий.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо