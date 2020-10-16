Миллион на вакцину: две лаборатории получили средства на исследования, - Радуцкий
16 октября, 2020, 14:23
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что две лаборатории, которые работают над созданием украинской вакцины против коронавирусной инфекции, получили более 1 млн грн на реализацию исследовательских работ
Об этом сообщает " Украинская правда ".
По его словам, заведения получили более 1 млн грн на реализацию исследовательских работ.
"Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами, находятся в Харькове и Львове. В настоящее время этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже пошли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма - в Харьков", - рассказал Радуцкий.
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