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Espreso.tvОбществоМиллион на вакцину: две лаборатории получили средства на исследования, - Радуцкий

Миллион на вакцину: две лаборатории получили средства на исследования, - Радуцкий

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что две лаборатории, которые работают над созданием украинской вакцины против коронавирусной инфекции, получили более 1 млн грн на реализацию исследовательских работ

Об этом сообщает " Украинская правда ".

По его словам, заведения получили более 1 млн грн на реализацию исследовательских работ.

"Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами, находятся в Харькове и Львове. В настоящее время этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже пошли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма - в Харьков", - рассказал Радуцкий.

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