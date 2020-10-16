Московская прокуратура требует у вузов сообщать о "неблагонадежных" студентах

16 октября, 2020, 17:29

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы инициировала проверку выполнения законодательства научными и образовательными организациями

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на профсоюз работников высшей школы "Университетская солидарность".

Среди прочего, от высших учебных заведений требуют предоставлять информацию "о реализации проектов (программ), финансируемых из иностранных источников, а также о реализации образовательных программ высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка".

Профсоюз обнародовала письмо ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау, к которому приобщено письмо прокурора. Согласно письму, проверку осуществляют по поручению прокурора Москвы Дениса Попова, не только в РАНХиГС, но и в других "научных и образовательных организациях", хотя их перечень не обнародован.

От вузов, в частности, требуют предоставить документы о сотрудничестве с зарубежными неправительственными организациями и российскими организациями, включенными в перечень так называемых иностранных агентов. Вузы также обязаны предоставить документы о возможном сотрудничестве с международными учреждениями, которые "представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства, как путем использования преподавательского состава и студентов, так и с привлечением сотрудников, экспертов сторонних организаций" .

Вузы должны отчитываться, не происходят ли в их стенах мероприятия политического содержания, "дискредитация руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики", "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России", "идеологическая обработка россиян, прежде всего молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния", "фальсификация мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил", "разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Российская прокуратура также требует у вузов предоставлять информацию об участии студентов в массовых публичных мероприятиях и о количестве привлеченных к административной ответственности, а также об отборе молодежи для приглашения на учебу за границу.

"Сообщите, имеют ли место факты привлечения научного и преподавательского сообщества к подготовке в интересах иностранных международных неправительственных организаций тенденциозных материалов с критикой внешней и внутренней политики России", - требует прокуратура.

Профсоюз раскритиковала запрос прокуратуры, заявив, что орган пытается "заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников".

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