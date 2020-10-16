Коронавирус: в Киеве восемь школ и три детсада закрыли на карантин

16 октября, 2020, 13:57

В Киеве из-за случаев коронавируса закрыты восемь школ и три детских сада

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает " РБК-Украина ".

Закрыты три школы в Печерском районе, три - в Оболонском и по одной - в Подольском и Дарницком.