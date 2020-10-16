Коронавирус: в Киеве восемь школ и три детсада закрыли на карантин
16 октября, 2020, 13:57
В Киеве из-за случаев коронавируса закрыты восемь школ и три детских сада
Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает " РБК-Украина ".
Закрыты три школы в Печерском районе, три - в Оболонском и по одной - в Подольском и Дарницком.
На дистанционном обучении находятся 598 классов в 192 школах. Всего в Киеве коронавирусом заболели 579 учащихся и 449 педагогов.
На карантин закрыты три детских сада, а также 86 групп в 75 садиках.
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