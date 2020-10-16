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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Киеве восемь школ и три детсада закрыли на карантин

Коронавирус: в Киеве восемь школ и три детсада закрыли на карантин


фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве из-за случаев коронавируса закрыты восемь школ и три детских сада

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает " РБК-Украина ".

Закрыты три школы в Печерском районе, три - в Оболонском и по одной - в Подольском и Дарницком.

На дистанционном обучении находятся 598 классов в 192 школах. Всего в Киеве коронавирусом заболели 579 учащихся и 449 педагогов.

На карантин закрыты три детских сада, а также 86 групп в 75 садиках.

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