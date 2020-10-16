Коронавирус: Минздрав попросил Всемирный банк выделить больше средств на закупку вакцины

16 октября, 2020, 18:20

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Всемирному банку с просьбой выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По словам министра, закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов сотрудничества Украины с Всемирным банком.

"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - отметил Степанов.

Максим Степанов и представители Всемирного банка определили два стратегических направления сотрудничества для преодоления ... Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Пятница, 16 октября 2020 г.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна получит вакцину против COVID-19 после ее регистрации и переквалификации ВОЗ.

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