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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Минздрав попросил Всемирный банк выделить больше средств на закупку вакцины

Коронавирус: Минздрав попросил Всемирный банк выделить больше средств на закупку вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Всемирному банку с просьбой выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По словам министра, закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов сотрудничества Украины с Всемирным банком.

"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - отметил Степанов.

Максим Степанов и представители Всемирного банка определили два стратегических направления сотрудничества для преодоления ...

Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Пятница, 16 октября 2020 г.

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