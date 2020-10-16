Коронавирус: Минздрав попросил Всемирный банк выделить больше средств на закупку вакцины
16 октября, 2020, 18:20
Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Всемирному банку с просьбой выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
По словам министра, закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов сотрудничества Украины с Всемирным банком.
"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - отметил Степанов.
Максим Степанов и представители Всемирного банка определили два стратегических направления сотрудничества для преодоления ...Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Пятница, 16 октября 2020 г.
- Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна получит вакцину против COVID-19 после ее регистрации и переквалификации ВОЗ.
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