Ключевой игрок сборной Германии пропустит матч против Украины в Лиге наций
16 октября, 2020, 18:41
Центральный полузащитник сборной Германии Тони Кроос не сыграет против Украины в Лиге наций
Об этом сообщает "Чемпион".
В 4-м туре Лиги наций против Швейцарии (3:3) хавбек получил желтую карточку. Это вторая желтая карточка Тони Крооса на турнире. Из-за дисквалификации немец не сыграет против Украины в домашней встрече турнира.
В этом сезоне 30-летний Кроос провел 2 матча за мадридский "Реал" в чемпионате Испании. За свою карьеру полузащитник сыграл 100 матчей и забил 17 голов в футболке национальной команды Германии.
Матч Германия - Украина состоится 14 ноября. Начало в 21:45.
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 .
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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