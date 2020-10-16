Ключевой игрок сборной Германии пропустит матч против Украины в Лиге наций

16 октября, 2020, 18:41

Центральный полузащитник сборной Германии Тони Кроос не сыграет против Украины в Лиге наций

Об этом сообщает "Чемпион".

В 4-м туре Лиги наций против Швейцарии (3:3) хавбек получил желтую карточку. Это вторая желтая карточка Тони Крооса на турнире. Из-за дисквалификации немец не сыграет против Украины в домашней встрече турнира.

В этом сезоне 30-летний Кроос провел 2 матча за мадридский "Реал" в чемпионате Испании. За свою карьеру полузащитник сыграл 100 матчей и забил 17 голов в футболке национальной команды Германии.

Матч Германия - Украина состоится 14 ноября. Начало в 21:45.