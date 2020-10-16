Гранаты, артиллерийские снаряды и патроны: на Луганщине нашли два схрона с боеприпасами
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, правоохранители нашли в Новоайдарском районе Луганской области на берегу реки Айдар вблизи села Маловендливка один из тайников. В нем хранилось пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.
Отмечается, что второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера у села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из тайника изъяты 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.
По данным правоохранителей, обе тайника были заложены в 2014-2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако, из-за засухи, схроны оказались у поверхности почвы.
Содержание арсеналов уничтожили.
Фото: ssu.gov.ua
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