ДТП в Киеве: перевернулся и загорелся автомобиль

16 октября, 2020, 14:29

В Киеве на улице Борщаговская произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии автомобиль Daewoo перевернулся и загорелся

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве дорожно-транспортное с участием трех автомобилей.

Как известно, водитель Daewoo ехал вместе с женой. За рулем он внезапно потерял сознание и врезался в BMW. После чего отлетел в припаркованный Chevrolet. В результате аварии автомобиль Daewoo перевернулся на крышу и загорелся.

Отмечается, проезжающие мимо автомобилисты помогли выбраться пострадавшим из горящей машины и самостоятельно пытались потушить огонь. После чего вызвали полицию и ДСНС.

Пожар удалось ликвидировать. Водителя Daewoo с черепно-мозговой травмой госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа. Детали устанавливаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb