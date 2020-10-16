ДТП в Киеве: перевернулся и загорелся автомобиль
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве дорожно-транспортное с участием трех автомобилей.
Как известно, водитель Daewoo ехал вместе с женой. За рулем он внезапно потерял сознание и врезался в BMW. После чего отлетел в припаркованный Chevrolet. В результате аварии автомобиль Daewoo перевернулся на крышу и загорелся.
Отмечается, проезжающие мимо автомобилисты помогли выбраться пострадавшим из горящей машины и самостоятельно пытались потушить огонь. После чего вызвали полицию и ДСНС.
Пожар удалось ликвидировать. Водителя Daewoo с черепно-мозговой травмой госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа. Детали устанавливаются.
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