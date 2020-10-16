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Espreso.tvОбществоДТП в Киеве: перевернулся и загорелся автомобиль

ДТП в Киеве: перевернулся и загорелся автомобиль

В Киеве на улице Борщаговская произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии автомобиль Daewoo перевернулся и загорелся

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве дорожно-транспортное с участием трех автомобилей.

Как известно, водитель Daewoo ехал вместе с женой. За рулем он внезапно потерял сознание и врезался в BMW. После чего отлетел в припаркованный Chevrolet. В результате аварии автомобиль Daewoo перевернулся на крышу и загорелся.

Отмечается, проезжающие мимо автомобилисты помогли выбраться пострадавшим из горящей машины и самостоятельно пытались потушить огонь. После чего вызвали полицию и ДСНС.

Пожар удалось ликвидировать. Водителя Daewoo с черепно-мозговой травмой госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа. Детали устанавливаются.

 

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