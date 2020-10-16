Для избирательных участков Киева из бюджета выделили 1,3 млн грн на закупку масок и дезинфекторов, - Кличко

16 октября, 2020, 17:53

На обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков город предоставил из бюджета 1 млн 300 тыс. грн

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс конференции.

"Хочу сообщить, что на подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, город предоставил из бюджета 1 млн 300 тыс. грн. Это - средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков", - отметил Кличко.

Он отметил, что в столице будут работать 1 109 избирательных участков. И очень важно, чтобы в нынешней эпидемиологической ситуации выборы прошли безопасно.

"Также в день выборов Муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы", - добавил Кличко.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. В ЦИК отметили, что на избирательные участки будут допущены граждане с симптомами простуды, однако люди на самоизоляции смогут осуществить волеизъявление дома, написав заявление в УИК.

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