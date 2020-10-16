Деоккупация территорий и всестороннее сотрудничество: Зеленский и Эрдоган сделали совместное заявление

16 октября, 2020, 21:02

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

16 октября по итогам встречи Владимир Зеленский и Реджепа Тайипа Эрдогана выступили с совместным заявлением.

Президенты приняли решение создать новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности в формате ежегодных встреч министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два".

Так, в совместном заявлении они подчеркнули необходимость:

- координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также для освобождения всех незаконно заключенных Украинский;

- работать над улучшением условий жизни для украинцев, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать на материковую Украину;

- укрепление регионального сотрудничества заинтересованных стран для устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды в Черном море;

- скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией;

- активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что Турция продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений.

При этом стороны также договорились:

- продолжать придавать особое значение развитию всестороннего сотрудничества между военно-морскими силами Украины и Турции;

- продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины;

- продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине;

- работать в направлении проведения Года Украины в Турции и Года Турции в Украине, что будет углублять культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден Ярослава Мудрого за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

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