COVID-19: инфицированных в Виннице заставляли покупать лекарства за свой счет
16 октября, 2020, 08:55
В одной из больниц Винницы заставляли пациентов закупать лекарства самым, удерживая при этом на своем счету средства, выделенные для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".
В одной из больниц Винницы заставляли пациентов закупать лекарства самим. На лечение больных коронавирус выделяют от 13 до 40 тыс.грн.
Также он сказал, что было принято постановление о введении дополнительных коэффициентов в связи с резким увеличением больных.
"НСЗУ по моему поручению рассчитывает увеличения дополнительных средств на кислород через большое использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", - сказал Степанов.
Он также добавил, что решение о выделении средств на закупку вакцин именно для групп риска: медработников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников.
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