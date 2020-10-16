Чубаров прокомментировал идею Зеленского об участии Меджлиса в платформе по деоккупации Крыма
Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.
"Наша цель - как можно быстрее восстановить государственный суверенитет над Крымом. Это единственное условие, чтобы мы могли собраться вместе и жить на своей земле. Мы всегда говорим, что да, Украина - это наше государство, но наша родная земля, на которой мы хотим возродиться как нация - это Крым как неотъемлемая часть украинского государства", - заявил Чубаров.
Читайте также: Зеленский выразил надежду на участие Меджлиса крымских татар и "серьезную роль" Турции в платформе по деоккупации Крыма
Он добавил, что если органы государственной власти не будут сотрудничать с Меджлисом по Крыму - "это только нас ослабит".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры