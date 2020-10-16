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Espreso.tvОбществоЧубаров прокомментировал идею Зеленского об участии Меджлиса в платформе по деоккупации Крыма

Чубаров прокомментировал идею Зеленского об участии Меджлиса в платформе по деоккупации Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поддержал идею президента Владимира Зеленского об участии Меджлиса крымскотатарского народа в платформе по деоккупации Крыма

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

"Наша цель - как можно быстрее восстановить государственный суверенитет над Крымом. Это единственное условие, чтобы мы могли собраться вместе и жить на своей земле. Мы всегда говорим, что да, Украина - это наше государство, но наша родная земля, на которой мы хотим возродиться как нация - это Крым как неотъемлемая часть украинского государства", - заявил Чубаров.

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Он добавил, что если органы государственной власти не будут сотрудничать с Меджлисом по Крыму - "это только нас ослабит".

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