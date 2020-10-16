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Espreso.tvСпортЧемпион мира в супертяжелом весе Фьюри дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес


фото: Getty Images
Британец Тайсон Фьюри убежден, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес имеют одинаковые шансы на победу

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

 
 
 

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) пожелал успеха обоим боксерам.

"Мой прогноз на этот бой - 50 на 50. От этого боя выиграют болельщики. Ломаченко и Лопес - оба отличные бойцы, каждый может все потерять. Желаю обоим боксерам всего наилучшего. Удачи ребята. Пусть Бог благословит вас", - сказал Фьюри .

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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