Чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Об этом сообщает Top Rank Boxing.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) пожелал успеха обоим боксерам.
"Мой прогноз на этот бой - 50 на 50. От этого боя выиграют болельщики. Ломаченко и Лопес - оба отличные бойцы, каждый может все потерять. Желаю обоим боксерам всего наилучшего. Удачи ребята. Пусть Бог благословит вас", - сказал Фьюри .
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не принимает во внимание антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
- Ранее Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.
- 12 октября стало известно, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером не состоится в декабре 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры