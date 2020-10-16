Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Также азербайджанская стороны заявляет об армянских обстрелах территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана.
"Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 Вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - говорится в сообщении.
Минобороны Армении опровергает эту информацию и говорит, что никакого удара по Ордубадскому района Нахичеванской автономии Азербайджана не было.
Напомним, Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.
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