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Espreso.tvОбществоАзербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани

Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани


фото: reuters
Армянские силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Также азербайджанская стороны заявляет об армянских обстрелах территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана.

"Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 Вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении опровергает эту информацию и говорит, что никакого удара по Ордубадскому района Нахичеванской автономии Азербайджана не было.

Напомним, Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

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