16 октября, 2020, 10:59

Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в районе Нагорного Карабаха

Об этом у себя в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцруни Ованнисян.

По его словам, наступления предшествовал почти часовой интенсивный артиллерийский обстрел.

Представитель оборонного ведомства также утверждает, что силы Азербайджана "были отвергнуты со значительными потерями".

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В свою очередь в Министерстве Азербайджана сообщили , что силы Армении обстреляли ракетами, артиллерией и минометами позиции азербайджанских подразделений в Джебраильском и Гадрутськом направлениях, а также села вблизи линии фронта.

"Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери", - говорится в сообщении.

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