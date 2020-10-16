Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана
Об этом у себя в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцруни Ованнисян.
По его словам, наступления предшествовал почти часовой интенсивный артиллерийский обстрел.
Представитель оборонного ведомства также утверждает, что силы Азербайджана "были отвергнуты со значительными потерями".
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В свою очередь в Министерстве Азербайджана сообщили , что силы Армении обстреляли ракетами, артиллерией и минометами позиции азербайджанских подразделений в Джебраильском и Гадрутськом направлениях, а также села вблизи линии фронта.
"Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери", - говорится в сообщении.
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