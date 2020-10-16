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Espreso.tvОбществоАнтирекорд коронавируса в Украине: за сутки обнаружили почти 6 тыс. новых случаев

Антирекорд коронавируса в Украине: за сутки обнаружили почти 6 тыс. новых случаев

За последние сутки в Украине выявлены 5992 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные передает утром в пятницу, 16 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны .

За сутки выявлено 5992 новых случая. Умерло 92 человека.

16 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5408 летальных, 121919 пациентов выздоровели. Всего проведено 2729496 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2269 пациентов.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 8070 случаев;
Волынская область - 10 515 случаев;
Днепропетровская область - 10 257 случаев;
Донецкая область - 6658 случаев;
Житомирская область - 9286 случаев;
Закарпатская область - 11 461 случай;
Запорожская область - 6162 случая;
Ивано-Франковская область - 16 163 случая;
Кировоградская область - 1468 случаев;
г. Киев - 29412 случаев;
Киевская область - 12 207 случаев;
Львовская область - 24 171 случай;
Луганская область - 2229 случаев;
Николаевская область - 5336 случаев;
Одесская область - 18 013 случаев;
Полтавская область - 5469 случаев;
Ровенская область - 15 398 случаев;
Сумская область - 8252 случая;
Тернопольская область - 16 916 случаев;
Харьковская область - 27 457 случаев;
Херсонская область - 2264 случая;
Хмельницкая область - 10 098 случаев;
Черновицкая область - 17203 случаи;
Черкасская область - 6387 случаев;
Черниговская область - 6379 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 октября по Центра поступило 6603 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 356 714 сообщений о подозрении на COVID-19.

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