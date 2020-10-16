300 грн за голос: полиция на Донетчине открыла дело о подкупе избирателей
16 октября, 2020, 17:15
16 октября полицейские в Бахмуте обнаружили в сети материал о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов на местных выборах
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Согласно публикации, гражданам предлагают 300 гривен за голосование.
Открыто дело по статье "Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму".
Читайте также: 1 тыс. грн за голос: Нацполиция разоблачила в Одессе подготовку подкупа избирателей и задержала председателя избирательной комиссии
Санкция статьи предусматривает тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры