300 грн за голос: полиция на Донетчине открыла дело о подкупе избирателей

16 октября, 2020, 17:15

16 октября полицейские в Бахмуте обнаружили в сети материал о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов на местных выборах

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно публикации, гражданам предлагают 300 гривен за голосование.

Открыто дело по статье "Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму".

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Санкция статьи предусматривает тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.