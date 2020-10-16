29 общественных организаций призвали Зеленского отказаться от "опроса" на выборах

16 октября, 2020, 18:21

Подписанты призвали президента отказаться от проведения опроса в день выборов, а Верховную Раду - от попытки корректировки избирательных процедур накануне волеизъявления

Об этом говорится в открытом письме коалиции Реанимационного пакета реформ .

Подписанты подчеркивают, что согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и образом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

"На сегодня нет законодательной базы для организации и проведения каких-либо всенародных опросов (де-факто консультативных референдумов) ни одним органом власти или ее должностным лицом, так же как и для сочетания таких инициатив с проведением очередных или внеочередных выборов. Согласно статье 106 Конституции Украины полномочия президента Украины определяются исключительно Конституцией Украины. Конституция не наделяет главу государства правом объявлять или назначать народные опросы (кроме случаев провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса)", - говорится в письме.

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В то же время подписанты подчеркивают, что подобные опросы не предусмотрены в действующем законодательстве о выборах и референдумах.

"Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум (рег. № 3612), внесенный Президентом Украины, был принят Верховной Радой Украины 18 июня 2020 года только в первом чтении. В этом законопроекте не предусмотрена возможность проведения подобных опросов, а отдельной законодательной инициативы по урегулированию проведения всеукраинских опросов нет", - отметили авторы обращения.

Представители общественных организаций отметили, что для проведения подобного опроса необходима четкая и юридически определенная законом процедура.

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"Настоящая демократия заключается в прозрачной и юридически определенной процедуре, а не в имитации инструментов народовластия, которая может привести даже к манипулированию инструментами народовластия", - добавили авторы обращения.

"Провозглашение всенародного опроса за 12 дней до дня голосования на местных выборах без наличия закона, который бы регулировал процедуру подготовки и проведения такого опроса является неправовым шагом с точки зрения легитимности его инициирования, организации процесса и способен подорвать доверие к результатам такого опроса и их использования", - говорится в открытом письме.

Учитывая все вышесказанное, Коалиция РПР призвала:

Президента Украины отказаться от инициативы о проведении всенародного опроса именно 25 октября 2020 года, в день проведения местных выборов, без предварительной формулировки вопросов опроса и в условиях отсутствия законодательной процедуры проведения такого опроса. Парламент воздержаться от корректировки избирательных процедур накануне дня выборов.

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К заявлению Коалиции РПР также присоединились:

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