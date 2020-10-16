18-летний футболист "Динамо" за месяц подорожал в 20 раз
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на Transfermarkt.
Общая стоимость состава киевского "Динамо" составляет 100,25 млн евро - это второй показатель в УПЛ после донецкого "Шахтера" (134,8 млн).
Самым дорогим футболистом в составе "Динамо" является Виктор Цыганков, чья ориентировочная трансферная стоимость - 19 млн евро.
18-летний Илья Забарный во время последнего обновления от Transfermarkt, которое состоялось в начале сентября, стоил 50 тыс. евро, теперь его цена составляет 1 млн - это самый большой прогресс среди футболистов УПЛ.
В этом сезоне центральный защитник дебютировал в "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. В общем провел 7 матчей и стал основным футболистом команды. Также Забарный успел провести три матча за сборную Украины.
- 15 октября полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины.
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