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Espreso.tvСпорт18-летний футболист "Динамо" за месяц подорожал в 20 раз

18-летний футболист "Динамо" за месяц подорожал в 20 раз


фото: Getty Images
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный подорожал с 50 тыс. до 1 млн евро по версии Transfermarkt

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на Transfermarkt.

Общая стоимость состава киевского "Динамо" составляет 100,25 млн евро - это второй показатель в УПЛ после донецкого "Шахтера" (134,8 млн).

Самым дорогим футболистом в составе "Динамо" является Виктор Цыганков, чья ориентировочная трансферная стоимость - 19 млн евро.

18-летний Илья Забарный во время последнего обновления от Transfermarkt, которое состоялось в начале сентября, стоил 50 тыс. евро, теперь его цена составляет 1 млн - это самый большой прогресс среди футболистов УПЛ.

В этом сезоне центральный защитник дебютировал в "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. В общем провел 7 матчей и стал основным футболистом команды. Также Забарный успел провести три матча за сборную Украины.

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