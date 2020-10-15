Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность
Зеленский подписал указ во время земельного форума "Земля - народу", передает Еспресо.TV .
"Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена - это передача сельскохозяйственных земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что с 26 октября все вновь общины должны получить в коммунальную собственность сельскохозяйственные земли и смогут использовать средства, полученные от землепользования.
- Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли 31 марта
- В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры