Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность

15 октября, 2020, 12:53

Зеленский подписал указ во время земельного форума "Земля - народу", передает Еспресо.TV .

"Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена - это передача сельскохозяйственных земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что с 26 октября все вновь общины должны получить в коммунальную собственность сельскохозяйственные земли и смогут использовать средства, полученные от землепользования.

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли 31 марта

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.

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