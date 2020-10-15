 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность

Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность общин

Зеленский подписал указ во время земельного форума "Земля - народу", передает Еспресо.TV .

"Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена - это передача сельскохозяйственных земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что с 26 октября все вновь общины должны получить в коммунальную собственность сельскохозяйственные земли и смогут использовать средства, полученные от землепользования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать