Зеленский 20 октября обратится к парламенту с посланием
15 октября, 2020, 10:44
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемической ситуацией было перенесено. В нем Зеленский определит стратегические направления развития Украины.
Парламент будет работать 20 октября во обычном режиме.
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