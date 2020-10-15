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Espreso.tvОбществоЗеленский 20 октября обратится к парламенту с посланием

Зеленский 20 октября обратится к парламенту с посланием

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемической ситуацией было перенесено. В нем Зеленский определит стратегические направления развития Украины.

Парламент будет работать 20 октября во обычном режиме.

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