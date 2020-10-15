Зеленский 20 октября обратится к парламенту с посланием

15 октября, 2020, 10:44

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемической ситуацией было перенесено. В нем Зеленский определит стратегические направления развития Украины.

Парламент будет работать 20 октября во обычном режиме.

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