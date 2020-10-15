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Espreso.tvОбществоЗабастовка горняков в Кривом Роге из-за низких зарплат: протест завершен, стороны заключили соглашение, - Волынец

Забастовка горняков в Кривом Роге из-за низких зарплат: протест завершен, стороны заключили соглашение, - Волынец


фото: facebook.com/MykhailoVolynets
Шахтеры шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината в результате переговоров с администрацией завершили подземный протест и выходят на поверхность

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно. Соглашение подписано. Подробнее - потом, когда шахтеры выйдут на поверхность", - написал он.

Ранее он написал, что "ведутся переговоры по решению трудового кризиса на КЖРК". В то время под землей оставались 18 горняков.

Забастовка продолжалась 43 суток.

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