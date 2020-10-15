Забастовка горняков в Кривом Роге из-за низких зарплат: протест завершен, стороны заключили соглашение, - Волынец

15 октября, 2020, 23:03

Шахтеры шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината в результате переговоров с администрацией завершили подземный протест и выходят на поверхность

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно. Соглашение подписано. Подробнее - потом, когда шахтеры выйдут на поверхность", - написал он.

Ранее он написал, что "ведутся переговоры по решению трудового кризиса на КЖРК". В то время под землей оставались 18 горняков.

Забастовка продолжалась 43 суток.