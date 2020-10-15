Забастовка горняков в Кривом Роге из-за низких зарплат: протест завершен, стороны заключили соглашение, - Волынец
15 октября, 2020, 23:03
Шахтеры шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината в результате переговоров с администрацией завершили подземный протест и выходят на поверхность
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно. Соглашение подписано. Подробнее - потом, когда шахтеры выйдут на поверхность", - написал он.
Ранее он написал, что "ведутся переговоры по решению трудового кризиса на КЖРК". В то время под землей оставались 18 горняков.
Забастовка продолжалась 43 суток.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры