За шесть лет Украина потеряет миллион населения - прогноз МВФ

15 октября, 2020, 16:01

По оценкам Международного валютного фонда население в Украине до 2025 года сократится на миллион человек

Об этом говорится в материалах октябрьского обзора МВФ "Перспективы мировой экономики".

По оценкам МВФ население Украины на конец 2019 года составило 41,733 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госкомстата (41,902 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться, и составит

на конец 2020 года - 41,536 млн человек,

на конец 2021 года - 41,369 млн человек,

на конец 2022 года - 41,204 млн человек,

на конец 2023 года - 41039 млн человек,

на конец 2024 года - 40,875 млн человек,

на конец 2025 года - 40,712 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет сократится на 1 млн 21 тыс. человек.

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