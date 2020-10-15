Израиль решил восстановить международное авиасообщение, несмотря на карантин
15 октября, 2020, 09:36
Правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения
Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает " РБК-Украина ".
16 октября возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидают 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir.
На следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".
Израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции по возвращении в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".
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