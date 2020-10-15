Из-за коронавируса Укрзализныця закрыла на посадку станцию "Сумы"
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению Укрзализныця закрыла продажу билетов со станции Сумы на поезда № 21/22 Харьков - Трускавец, № 45/46 Лисичанск - Ужгород и № 779/780 Сумы - Киев, Винница.
"До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что маршрут поезда № 779/780 Сумы - Киев, Винница будет изменен на Белополье - Киев, Винница.
В то же время Укрзализныця открыла продажу билетов на десять поездов со станции "Тернополь": № 12/11 Одесса - Львов, № 21/22 Харьков - Трускавец, № 41/42 Днепр - Трускавец, № 49/50 Киев - Трускавец, № 81/82 Киев - Ужгород, № 86/85 Львов - Новоалексеевка, № 108/107 Одесса - Ужгород, № 110/109 Львов - Херсон, № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы, № 715/716 Киев - Львов.
В Пресс-службе также отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, стоимость билета возвращается в полном объеме в кассах или на сайте.
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