Из-за ЧВК "Вагнера": ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Евросовета.
"Совет сегодня ввел адресные ограничительные меры в отношении человека, который принимал участие и оказывает поддержку действиям, которые представляют угрозу миру, безопасности или стабильности Ливии, в том числе путем нарушения эмбарго ООН на поставки оружия. Санкции против этого человека включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять денежные средства этому лицу", - говорится в заявлении.
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Как сообщается в Официальном журнале ЕС, санкции касаются Пригожина, который имеет "тесные связи с частной военной компанией "Вагнера"
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