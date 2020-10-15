Из-за ЧВК "Вагнера": ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина

15 октября, 2020, 19:53

Евросоюз ввел санкции против бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", из-за причастности к деятельности ЧВК "Вагнера" в Ливии и нарушения резолюций Совбеза ООН по запрету на продажу оружия

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Евросовета.

"Совет сегодня ввел адресные ограничительные меры в отношении человека, который принимал участие и оказывает поддержку действиям, которые представляют угрозу миру, безопасности или стабильности Ливии, в том числе путем нарушения эмбарго ООН на поставки оружия. Санкции против этого человека включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять денежные средства этому лицу", - говорится в заявлении.

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Как сообщается в Официальном журнале ЕС, санкции касаются Пригожина, который имеет "тесные связи с частной военной компанией "Вагнера"

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