Из "Укроборонпрома" планируют сделать 2 больших холдинга: космический и оборонный, - Уруский

15 октября, 2020, 21:54

Более 60 предприятий концерна "Укроборонпром" в процессе трансформации могут быть реорганизованы в девять холдинговых компаний: шесть войдут в состав будущего холдинга "Оборонительные системы Украины", три - в "Аэрокосмические системы"

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Нет никакой битвы между "Укроборонпромом" и Минстратегпромом, которое отвечает за госполитику оборонно-промышленного комплекса. Все понимают, что УОП нужно реформировать: часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу девяти холдинговых компаний по направлениям: шесть из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием "Оборонительные системы Украины", а три - в "Аэрокосмические системы", - сказал Уруский.

И. о. гендиректора ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко отметил три ключевых приоритета работы "Укроборонпрома".

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"Во-первых, это своевременное обеспечение сил безопасности и обороны качественным вооружением и военной техникой и полное и своевременное выполнение гособоронзаказа-2020, экспортных контрактов, а также увеличение объемов и повышение качества продукции и услуг. Во-вторых, развитие и модернизация предприятий оборонной отрасли путем корпоратизации и трансформации в сотрудничестве с Минстратегпромром. В-третьих, сделать предприятия концерна привлекательным работодателем для привлечения инженерных талантов и молодых конструкторов", - сказал Фоменко.