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Espreso.tvОбществоИндия накрыли масштабные наводнения, есть погибшие

Индия накрыли масштабные наводнения, есть погибшие


фото: reuters
На юге Индии в результате мощных наводнений погибли по меньшей мере 15 человек

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"По меньшей мере 15 человек погибли в штате Телангана на юге Индии из-за непрекращающихся сильных дождей в среду", - сообщают местные власти.

Все жертвы погибли в столице штата Хайдарабади в результате инцидентов, связанных с дождем, добавили представители власти.

Согласно данным, обнародованным метеорологическим бюро, в штате Телангана выпало 192 мм осадков за один день, что является самым высоким количеством осадков, которые фиксировались.

Правительство штата объявило выходными среду и четверг, закрыты все частные учреждения, офисы, непрофильные службы. Людям посоветовали не выходить на улицы в течение следующих двух дней, поскольку в штате ожидается еще больше дождей.

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