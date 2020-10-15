Индия накрыли масштабные наводнения, есть погибшие
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"По меньшей мере 15 человек погибли в штате Телангана на юге Индии из-за непрекращающихся сильных дождей в среду", - сообщают местные власти.
Все жертвы погибли в столице штата Хайдарабади в результате инцидентов, связанных с дождем, добавили представители власти.
Согласно данным, обнародованным метеорологическим бюро, в штате Телангана выпало 192 мм осадков за один день, что является самым высоким количеством осадков, которые фиксировались.
Правительство штата объявило выходными среду и четверг, закрыты все частные учреждения, офисы, непрофильные службы. Людям посоветовали не выходить на улицы в течение следующих двух дней, поскольку в штате ожидается еще больше дождей.
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