Взрыв на Позняках: полиция открыла новое производство из-за обнаруженного оружия и взрывоопасных веществ в одной из квартир
Об этом сообщает портал КГГА.
В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Отмечается, что 14 октября во время проведения работ по возврату вещей жителям дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из квартир нашли нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно с взрывоопасным веществом.
Открыто уголовное производство. Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Владелец квартиры задержан.
Напомним, 13 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси.
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
- Основной версией относительно причин взрыва в жилой многоэтажке на Позняках в Киеве следствие считает нарушение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".
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