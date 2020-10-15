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Espreso.tvОбществоВзрыв на Позняках: полиция открыла новое производство из-за обнаруженного оружия и взрывоопасных веществ в одной из квартир

Взрыв на Позняках: полиция открыла новое производство из-за обнаруженного оружия и взрывоопасных веществ в одной из квартир

Владелец квартиры в доме на Позняках, в которой обнаружили нелегальное оружие, задержан

Об этом сообщает портал КГГА.

В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Отмечается, что 14 октября во время проведения работ по возврату вещей жителям дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из квартир нашли нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно с взрывоопасным веществом.

Открыто уголовное производство. Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Владелец квартиры задержан.

Напомним, 13 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне.

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