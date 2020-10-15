Выборы в США: в штабе Байдена и Харрис подтвердили коронавирус
15 октября, 2020, 18:58
Кандидат в вице-президентом США Камала Харрис отменила турне в Северную Каролину из-за того, что у двух человек из штаба - положительные тесты на COVID-19
Об этом заявила менеджер президентской кампании Демократической партии Джен О'Мэлли Диллон, передает Укринформ.
"Из-за большой осторожности мы отменяем поездку сенатора Харрис 18 октября", - отметила Диллон.
Она подчеркнула, что у Харрис не было тесного контакта с заболевшими людьми. Положительные тесты у двух человек были обнаружены вчера.
Диллон заверила, что у Камалы Харрис будет график в пределах виртуальной кампании, чтобы быть услышанной избирателями по всей стране.
Также сообщили, что в ходе кампании Харрис вернется к оффлайн-встречам с избирателями 19 октября.
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