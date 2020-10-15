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Espreso.tvОбществоВыборы в США: в штабе Байдена и Харрис подтвердили коронавирус

Выборы в США: в штабе Байдена и Харрис подтвердили коронавирус

Кандидат в вице-президентом США Камала Харрис отменила турне в Северную Каролину из-за того, что у двух человек из штаба - положительные тесты на COVID-19

Об этом заявила менеджер президентской кампании Демократической партии Джен О'Мэлли Диллон, передает Укринформ.

"Из-за большой осторожности мы отменяем поездку сенатора Харрис 18 октября", - отметила Диллон.

Она подчеркнула, что у Харрис не было тесного контакта с заболевшими людьми. Положительные тесты у двух человек были обнаружены вчера.

Диллон заверила, что у Камалы Харрис будет график в пределах виртуальной кампании, чтобы быть услышанной избирателями по всей стране.

Также сообщили, что в ходе кампании Харрис вернется к оффлайн-встречам с избирателями 19 октября.

  • 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали.
  • 7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам 74-летнего президента США, он чувствует себя прекрасно.

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