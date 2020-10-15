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Espreso.tvОбществоВыборы мэра Львова: Синютка настигает в рейтинге Садового

Выборы мэра Львова: Синютка настигает в рейтинге Садового

Дистанция между этими политиками сокращается до минимума

Об этом свидетельствуют данные опроса центра социальных исследований Socis.

Так, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы городского головы Львова, 30,4% украинцев отдали бы свои голоса за действующего мэра Андрея Садового, лидера партии "Самопомощь". В то же время 24,1% львовян хотят видеть мэром города народного депутата от "Европейской Солидарности" Олега Синютку.

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Среди тех, кто точно решил идти на выборы, 39% львовян будут голосовать за действующего мэра Андрея Садового.

Еще 30,8% граждан готовы отдать свои голоса за Олега Синютку.

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За утверждение, что "Андрей Садовый много сделал для Львова и важно, чтобы он продолжил свою работу" проголосовали всего 26,9% опрошенных. А за то, что "он много сделал для города, но его пора заменить", - 38,3% респондентов. То есть за то, что нужно менять мэра, выступает на 12% больше горожан, чем за то, чтобы оставить его в должности.

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Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, входящих во Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов.

 

 

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