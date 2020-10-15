Вратарь сборной Украины попал в сборную тура в Лиге наций
15 октября, 2020, 14:25
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Whoscored.
В символическую сборную попали 11 лучших игроков 4-го тура Лиги А. Бущан является единственным представителем Украины в команде лучших.
26-летний вратарь сделал 8 сейвов и стал лучшим игроком матча против Испании. Для Георгия Бущана этот поединок стал третьим за сборную и первым "сухим". До этого он пропустил 7 голов от Франции и 2 от Германии.
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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