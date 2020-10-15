ВОЗ: Молодежь получит вакцину от COVID-19 не ранее 2022 года

15 октября, 2020, 13:30

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что здоровым молодым людям, возможно, придется ждать вакцину от коронавируса до 2022 года

Об этом сообщает The Gardian .

"Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививки от коронавируса. Большинство людей согласны, что все начинается с медицинских и передовых рабочих. Но даже здесь нужно определить, кто из них подвергается наибольшему риску. Затем пожилые люди и так далее ", - отметила главная научный сотрудник ВОЗ Сумьи Сваминатан.

Так, в ВОЗ надеются, что к 2021 году будет хотя бы одна эффективная вакцина от коронавируса. Но она будет доступна в ограниченных количествах.

По словам Сваминатан, чтобы прервать распространение коронавируса, нужно вакцинировать минимум 70% населения.

Напомним, в ВОЗ заявили, что в мире сейчас 10 вакцин-кандидатов против коронавируса находятся на заключительном этапе клинических испытаний.

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