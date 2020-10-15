ВОЗ: Молодежь получит вакцину от COVID-19 не ранее 2022 года
Об этом сообщает The Gardian .
"Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививки от коронавируса. Большинство людей согласны, что все начинается с медицинских и передовых рабочих. Но даже здесь нужно определить, кто из них подвергается наибольшему риску. Затем пожилые люди и так далее ", - отметила главная научный сотрудник ВОЗ Сумьи Сваминатан.
Так, в ВОЗ надеются, что к 2021 году будет хотя бы одна эффективная вакцина от коронавируса. Но она будет доступна в ограниченных количествах.
По словам Сваминатан, чтобы прервать распространение коронавируса, нужно вакцинировать минимум 70% населения.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что в мире сейчас 10 вакцин-кандидатов против коронавируса находятся на заключительном этапе клинических испытаний.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры