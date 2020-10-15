Великобритания вслед за ЕС ввела санкции из-за отравления Навального

15 октября, 2020, 15:24

Великобритания вводит визовые санкции и замораживает счета тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

"Великобритания применит санкции, объявленные ЕС, против шести физических и одного юридического лица, причастных к отравлению и покушению на убийство Алексея Навального в рамках режима санкций ЕС в отношении химического оружия", - говорится в сообщении.

В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В ведомстве отметили, что введенные санкции посылают сильный сигнал о том, что применение химического оружия имеет последствия и представляет угрозу для основанной на правилах международной системы, призванной обеспечить безопасность всех людей.

"Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Алексея Навального. Любое применение химического оружия Российским государством нарушает международное право. Мы полны решимости привлечь виновных к ответственности", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

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