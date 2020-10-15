В Запорожье стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

15 октября, 2020, 22:35

В Запорожье 15 октября стреляли в автомобиль кандидата в депутаты городского совета

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

15 октября около 18:20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля

Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

Личность нарушителя была установлена. Им оказался мужчина 1979 года рождения. У него изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль.

Пневматическое оружие будет направлено на экспертизу, а ее владельца доставили в полицию для дачи объяснений.