В Запорожье стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
15 октября около 18:20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля
Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.
Личность нарушителя была установлена. Им оказался мужчина 1979 года рождения. У него изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль.
Пневматическое оружие будет направлено на экспертизу, а ее владельца доставили в полицию для дачи объяснений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры