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Espreso.tvОбществоВ Запорожье стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

В Запорожье стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

В Запорожье 15 октября стреляли в автомобиль кандидата в депутаты городского совета

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

15 октября около 18:20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля

Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

Личность нарушителя была установлена. Им оказался мужчина 1979 года рождения. У него изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль.

Пневматическое оружие будет направлено на экспертизу, а ее владельца доставили в полицию для дачи объяснений.

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