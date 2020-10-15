В Запорожье неизвестные повредили мурал с генералом УНР Безручко

15 октября, 2020, 17:22

В Запорожье неизвестные лица повредили мурал, на котором изображен генерал-хорунжий Армии УНР Марко Безручко, родившийся в Токмаке, Запорожской области

Об этом сообщил директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской областной государственной администрации Владислав Мороко в Facebook.

"Уничтожали ночью! С лютой ненавистью! Выбивали укрепленные блоки мурала! Но я его восстановлю!" - написал он.

В комментарии "Радио Свобода" Мороко уточнил, что неизвестные разбили нижнюю часть мурала, который состоит из 20 частей.

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"Нижний ряд полностью уничтожен. Сейчас рассчитываем, сколько это будет стоить восстановить... Селаем сейчас заявление в полицию, потому что это объект нашей собственности и он поврежден. На самом деле надежды мало, что поймают. Будем искать возможность восстановить мурал", - рассказал Мороко.

Марко Безручко - выдающийся украинский военачальник времен Украинской революции 1917-1921 годов. Был начальником оперативного отдела Главного управления Генерального штаба Армии Украинской Державы, впоследствии возглавлял штабы Отдельной Запорожской бригады армии УНР и Корпуса Сечевых Стрельцов. Впоследствии руководил военным министерством УНР в изгнании.