В сети появился тактический план Украины на матч с Испанией
15 октября, 2020, 17:37
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера поделился фотографией, на которой изображены тактические схемы команды на матч с Испанией
Фото итальянец опубликовал в Instagram.
"За каждым успехом всегда стоит совместная работа с персоналом и тренером, который берет на себя ответственность. Спасибо игрокам за их готовность и приверженность", - написал Андреа Мальдера.
Сборная Украины победила национальную команду Испании со счетом 1: 0, благодаря забитому мячу Виктора Цыганкова. После 4 матчей наша сборная делит 2-3 место в группе А4 с Германией.
- 13 октября в 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 .
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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