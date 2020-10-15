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Espreso.tvСпортВ сети появился тактический план Украины на матч с Испанией

В сети появился тактический план Украины на матч с Испанией


фото: Getty Images
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера поделился фотографией, на которой изображены тактические схемы команды на матч с Испанией

Фото итальянец опубликовал в Instagram.

"За каждым успехом всегда стоит совместная работа с персоналом и тренером, который берет на себя ответственность. Спасибо игрокам за их готовность и приверженность", - написал Андреа Мальдера.

Сборная Украины победила национальную команду Испании со счетом 1: 0, благодаря забитому мячу Виктора Цыганкова. После 4 матчей наша сборная делит 2-3 место в группе А4 с Германией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Maldera (@malderaandrea) 

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