В сети появился тактический план Украины на матч с Испанией

15 октября, 2020, 17:37

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера поделился фотографией, на которой изображены тактические схемы команды на матч с Испанией

Фото итальянец опубликовал в Instagram.

"За каждым успехом всегда стоит совместная работа с персоналом и тренером, который берет на себя ответственность. Спасибо игрокам за их готовность и приверженность", - написал Андреа Мальдера.

Сборная Украины победила национальную команду Испании со счетом 1: 0, благодаря забитому мячу Виктора Цыганкова. После 4 матчей наша сборная делит 2-3 место в группе А4 с Германией.