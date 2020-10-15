В Одессе СБУ задержала боевика "Исламского государства"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который, согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию Украины нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму.
"Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке. В Украине злоумышленник планировал организовать транзитные переправки боевиков из разных стран в ряды "ИГ", - говорится в сообщении.
Так, в ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.
СБУ передало задержанного компетентным органам страны его происхождения для экстрадиции.
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