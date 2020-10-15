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Espreso.tvОбществоВ Минске проходит марш людей с инвалидностью, начались задержания

В Минске проходит марш людей с инвалидностью, начались задержания


фото: reuters
В Минске, на площади Независимости, в четверг проходит акция людей с ограниченными физическими возможностями "Марш (не)инвалидов", очевидцы говорят о нескольких задержаниях

Об этом сообщает Euroradio на своем Телеграм-канале.

"Подъехали автобусы, вышли силовики и схватили как минимум одного человека", - говорится в публикации.

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По информации СМИ, участники акции собрались у Красного костела, там же, где раньше проходили марши матерей и пенсионеров.

Также сообщается, что в центре города ГАИ перекрывает дорогу, освобождая две полосы.

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