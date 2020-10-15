В Хмельницком попрощались с 26-летним бойцом ООС Александром Фариной, который умер вследствие тяжелого ранения
Об этом сообщает Общественное.
Парень проживал в Хмельницком. Служил Фарина в 8-м отдельном полку спецназначения, впоследствии перешел на контрактную службу в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду.
Юрий Рыбак, начальник штаба общественного формирования "Подольская Сич" рассказывает: "Он был настоящим патриотом, не мог видеть, что делается, переживал всем сердцем. Подписал контракт, попал в 128-ю бригаду".
Он добавляет, что Фарина получил ранение под конец службы, когда должен был демобилизоваться.
Василий Довгань - боевой побратим Александра, вспоминает его как энергичного и жизнерадостного человека: "Он был среди нас самый молодой. Хороший спортсмен, жизнерадостный был, веселый всегда, энергичный. Никогда у него не было никакой печали, всегда поддерживал побратимов своих. В начале войны мы так его берегли, в бой не брали с собой".
Павел занимался боксом вместе с Александром. Парень рассказывает, военный - на несколько лет его старший, всегда поддерживал и помогал в спорте: "Знаю этого мужчину как волевого. Человек он сильный, способный. Красава Саня, воин, защищал нашу родину. Хорошие воспоминания. Многому нас научил, способный был боксер".
Александра Фарину похоронили в Хмельницком на Аллее Славы на кладбище.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки