В Хмельницком попрощались с 26-летним бойцом ООС Александром Фариной, который умер вследствие тяжелого ранения

15 октября, 2020, 21:15

15 октября в Хмельницком попрощались с 26-летним военным Александром Фариной, который 11 октября умер в Киевском госпитале

Об этом сообщает Общественное.

Парень проживал в Хмельницком. Служил Фарина в 8-м отдельном полку спецназначения, впоследствии перешел на контрактную службу в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду.

Юрий Рыбак, начальник штаба общественного формирования "Подольская Сич" рассказывает: "Он был настоящим патриотом, не мог видеть, что делается, переживал всем сердцем. Подписал контракт, попал в 128-ю бригаду".

Он добавляет, что Фарина получил ранение под конец службы, когда должен был демобилизоваться.

Василий Довгань - боевой побратим Александра, вспоминает его как энергичного и жизнерадостного человека: "Он был среди нас самый молодой. Хороший спортсмен, жизнерадостный был, веселый всегда, энергичный. Никогда у него не было никакой печали, всегда поддерживал побратимов своих. В начале войны мы так его берегли, в бой не брали с собой".

Павел занимался боксом вместе с Александром. Парень рассказывает, военный - на несколько лет его старший, всегда поддерживал и помогал в спорте: "Знаю этого мужчину как волевого. Человек он сильный, способный. Красава Саня, воин, защищал нашу родину. Хорошие воспоминания. Многому нас научил, способный был боксер".

Александра Фарину похоронили в Хмельницком на Аллее Славы на кладбище.