В Канаде 12-летний мальчик нашел кость, как оказалось, динозавра, которому 69 млн лет

Об этом сообщает ВВС Украина.

Это произошло в июле, но раскопки завершились 15 октября.

Ценную находку парень обнаружил во время похода в канадской провинции Альберта, куда он отправился с отцом.

Натан говорит, что в одной из скал он обнаружил кость динозавра.

"Я был настолько шокирован, что мне на самом деле удалось найти эти останки!" - рассказывает мальчик.