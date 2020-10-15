В Канаде 12-летний мальчик нашел кость, как оказалось, динозавра, которому 69 млн лет
Об этом сообщает ВВС Украина.
Это произошло в июле, но раскопки завершились 15 октября.
Ценную находку парень обнаружил во время похода в канадской провинции Альберта, куда он отправился с отцом.
Натан говорит, что в одной из скал он обнаружил кость динозавра.
"Я был настолько шокирован, что мне на самом деле удалось найти эти останки!" - рассказывает мальчик.
Натан увлекается всем, что связано с темой динозавров, с шести лет.
Год назад они в походе наткнулись на мелкие остатки, похожие на фрагменты костей, - отец предположил, что они могли упасть со скалы, расположенной неподалеку.
Уже этим летом они вернулись на то же место и решили осмотреть его внимательнее.
Поскольку подобные окаменелости защищены канадским законом, Грушкины обратились в музей. Там их попросили сфотографировать находку, зафиксировать ее GPS-координаты, а затем направили экспертов.
В ходе дальнейших раскопок там обнаружили около 50 костей, принадлежащих молодому гадрозавру, который жил около 69 млн лет назад.
"Раньше моим любимым динозавром - видимо, как и для большинства детей, - был тиранозавр-рекс. Но после этого открытия это, конечно, гадрозавр", - говорит Натан.
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